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Исследователи из Соединенных Штатов занимались вскрытием тел людей, которые умерли от коронавируса, ища основные очаги болезни. В результате они нашли геном COVID-19 в глазах покойников.

Специалисты провели анализ глазных тканей десяти пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции. В итоге они обнаружили на ней соответствующий геном. Частички вируса имелись как на передней, так и на задней частях роговицы, а также в конъюнктиве и стекловидном теле, которое заполняет глаз.

Осуществленные патологоанатомами операции должны помочь ученым раскрыть процесс заражения человека коронавирусом и его развитие. Они также надеются узнать, есть ли риск подхватить болезнь через глаза, ведь нередко глазные ткани используются в донорских целях. Эта проблема может также касаться трансплантации роговицы.

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