Популярный ведущий и опытный врач Евгений Комаровский рассказал, что такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния являются явным признаком, по которому можно выявить человека, инфицированного коронавирусом. По его словам, проводя простой тест «Чем это пахнет», можно гораздо быстрее, чем с помощью термометра, распознать зараженного пациента.

Комаровский отметил, что проблемы с обонянием могут появляться и у людей, «подхвативших» вирус гриппа. Однако в этом случае присутствует еще и заложенность носа, которой нет при заражении коронавирусом.

Телеведущий также рассказал, по какой причине возникают упомянутые выше симптомы. По его словам, SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но еще и наносит удар по нервам, отвечающим за восприятие вкуса и запаха. Но процесс этот, к счастью, является обратимым. Комаровский пояснил, что обоняние в подавляющем большинстве случаев возвращается к выздоровевшему человеку через 21 день. У некоторых пациентов процесс затягивается до 90 дней.