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Попытки лечиться самостоятельно при выявлении у себя симптомов коронавируса могут нанести мощный удар по иммунной системе. Об этом заявил специалист онкоиммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев.

Он отметил, что опасность от самолечения присутствует всегда, потому что бесконтрольно употребляемые лекарственные препараты оказывают воздействие на защитные системы организма. Именно поэтому необходимо проконсультироваться с врачом, пройти требуемые обследования – это позволит выяснить, в каком состоянии находится иммунная система и как на нее подействуют те или иные лекарства. В противном случае она может просто перестать эффективно работать из-за дисбаланса в организме.

Эксперт также посоветовал не принимать препарат «Азитромицин», являющийся антибиотиком. Врачи прописывают его для предотвращения развития воспаления легких при коронавирусе. Впрочем, специалист заметил, что именно это лекарство никаких побочных эффектов, помимо аллергии, вызвать не может. При условии, если человек не страдает от каких-либо хронических недугов.

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