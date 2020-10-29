Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, как можно переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Согласно его словам, полностью защититься от вируса невозможно, однако можно помочь своему иммунитету легче перенести заболевания. Для этого необходимо подхлестнуть свой иммунитет, чтобы он не «засыпал».

Врач рассказал о трёх наиболее важных факторах, который заставят иммунную систему работать полностью. Это, по его словам, хорошее питание, витаминизация, а также получение необходимого для организма количества микроэлементов.

Благодаря соблюдению этих условий, иммунитет будет работать на должном уровне и сумеет легче перенести заболевания, но, как врач уточнил, полностью от инфекций не защитит.