Немецким нейробиологам удалось доказать, что вороны – далеко не такие примитивные пернатые, как считают люди. Напротив, эти птицы имеют сознание и способны субъективно воспринимать окружающий мир.

В ходе эксперимента, проведенного для получения доказательств этой теории, ученые показывали воронам изображение на экране. При этом использование специального прибора позволяло птицам давать однозначные ответы – «Да» или «Нет» на задаваемые учеными вопросы.

Оказалось, что между демонстрацией стимула и положительным ответом на вопрос у пернатых существенно повышалась активность нейронов головного мозга. Напомним, что ранее эксперты полагали, что подобное возможно лишь у людей, а также у некоторых приматов. У воронов, как и других птиц сильно отличается от человеческого, поэтому субъективное восприятие считалось для них недоступным. Но эксперимент показал, что это не так.