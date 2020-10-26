Эксперты Университета Дьюка в Соединенных Штатах и британского Кембриджского университета провели эксперимент по выращиванию искусственных легких. Он завершился успешно и выращенный орган использовали для изучения воздействия коронавируса.

Для исследования были использованы клетки жителя Южной Кореи, который заболел Covid в первые месяцы текущего года. Эксперименты в обоих университетах проводились независимо, однако принесли практически идентичные результаты.

Искусственные органы были заражены коронавирусом, который практически сразу начал быстро распространяться. Буквально через шесть часов клетка была инфицирована. Примерно в то же самое время началась и выработка интерферона, которая явилась свидетельством активации иммунной системы.

Спустя двое суток после заражения был сформирован иммунный ответ, который запустил процесс сопротивления клеток органоида заражению. Еще через 12 часов было зафиксировано разрушение отдельных альвеолярных клеток, что привело к их гибели и появлению следов разрушения искусственных легких.

По результатам эксперимента ученые заявили, что в реальной ситуации симптомы заболевания так быстро не проявляются. Все дело в том, что какое-то время проходит между попаданием вируса в организм и тем моментом, когда он добирается до легких. Кроме того, для запуска воспалительного процесса ему необходимо заразить большое количество клеток.

Эксперты подчеркнули важность своего исследования. Они заявили, что использование искусственных легких поможет эффективно тестировать различные лекарственные препараты и оценивать их эффективность в борьбе с Covid.