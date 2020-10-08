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Антон Аверин, занимающий должность замдиректора Института информационных технологий, рассказал, что даже стертые сообщения интернет-мессенджера WhatsApp можно без особого труда прочитать.

Для этой цели достаточно воспользоваться одной из многочисленных программ, созданных для смартфонов под управлением Android.

В качестве примера эксперт, представляющий университет «Синергия», привел приложение Notif log notification history. Этот софт легко устанавливается из Play Market и дает возможность увидеть абсолютно все сообщения в мессенджере. В том числе и те, которые были ранее удалены пользователем.

Аверин дал подробную инструкцию по использованию приложения. Он сообщил, что после установки нужно дать программе доступ к мессенджеру, выбрать опцию Click to enable и нажать на требуемый контакт. После этого чат со всеми сообщениями откроется. Однако, по словам эксперта, уже удаленные посты через некоторое время все же исчезают, поэтому читать скрытую пользователем информацию нужно как можно скорее.

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