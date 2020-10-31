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На северо-востоке Тибетского плато археологам удалось обнаружить ДНК денисовского человека. Об этом сообщают представители международной группы экспертов, которые проводили исследование отложений в древней пещере Байшия, находящейся именно в этом районе.

Ученые заявляют, что важность этого открытия весьма высока. Ведь благодаря ему можно смело предполагать, что денисовцы жили около 45 тысяч лет назад и сосуществовали с подвидом человека современного.

Напомним, что денисовцы – это название подвида людей, первые следы которых были обнаружены на Алтае в Денисовой пещере. По мнениям археологов, 400 тысяч лет назад они населяли всю северо-восточную часть Центральной Азии. Предполагается также, что денисовцы примерно в этот же период отделились от неандертальцев.

Исходя из нового открытия, денисовский человек вполне мог соседствовать с подвидом современных людей, которые около 60 000 лет назад мигрировали из Африки на европейский континент и дали старт его освоению и заселению.

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