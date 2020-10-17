Издание Popular Mechanics опубликовало статью, в которой назвало одной из главных причин победы советских войск в битве на Курской дуге действия разведки союзников. По мнению авторов публикации, именно благодаря американским дешифровальщикам, которые предупредили русских о нападении, они смогли создать непроходимую сеть из минных полей и многочисленных рвов.

Напомним, что Курская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Танковое сражение, которому по сей день нет равных, стало, по мнению авторов статьи, последним мощным контрнаступлением Германии. Красная армия сумела справиться с ним и благодаря этому перехватила инициативу в войне.

Именно после Курской дуги ранее только наступавшая Германия ушла практически в глухую оборону, что и предопределило исход всей войны и победу над фашистским блоком государств.