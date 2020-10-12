Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Улицы самого популярного российского курорта заполонили чудовищные пауки-волки. Эти насекомые появляются в городе практически каждую осень, однако в этом году они выглядят по-настоящему пугающе из-за своих гигантских размеров.

Пауки, размер брюшка которых сопоставим с куриным яйцом, заползают прямо в квартиры местных жителей. Они утверждают, что ноги насекомых имеют длину до 7 сантиметров. Но сочинцев так просто не испугаешь. Одна местная жительница рассказала, как быстро избавилась от двух незваных гостей с помощью тряпки.

Длина паука-волка может составлять до 30 сантиметров. Эти насекомые часто являются предвестниками плохой погоды. Их появление на улицах в большом количестве говорит о том, что близится сильное похолодание. Эксперты рассказали, что такие пауки для человека не представляют никакой опасности. Также специалисты призвали не убивать насекомых, а просто выпускать их на улицу.

Вам может понравиться

В некоторых регионах России на следующей неделе ожидаются морозы до -15 градусов

Уже на следующей неделе жители Сибири и Ямала ощутят на себе силу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В понедельник в Ленобласти обещают дожди и до +14 градусов

Синоптики рассказали, что на всей территории 47 региона осень окончательно вступила в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Раскрыты лучшие грибные места Подмосковья в 2020 году

В разгаре – грибной сезон, поэтому многие интернет-ресурсы делятся с читателями своими… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 12 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 12 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 24 °C |