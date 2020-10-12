Улицы самого популярного российского курорта заполонили чудовищные пауки-волки. Эти насекомые появляются в городе практически каждую осень, однако в этом году они выглядят по-настоящему пугающе из-за своих гигантских размеров.

Пауки, размер брюшка которых сопоставим с куриным яйцом, заползают прямо в квартиры местных жителей. Они утверждают, что ноги насекомых имеют длину до 7 сантиметров. Но сочинцев так просто не испугаешь. Одна местная жительница рассказала, как быстро избавилась от двух незваных гостей с помощью тряпки.

Длина паука-волка может составлять до 30 сантиметров. Эти насекомые часто являются предвестниками плохой погоды. Их появление на улицах в большом количестве говорит о том, что близится сильное похолодание. Эксперты рассказали, что такие пауки для человека не представляют никакой опасности. Также специалисты призвали не убивать насекомых, а просто выпускать их на улицу.