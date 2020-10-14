Новый телефон Inoi 102 от российского производителя будет иметь размеры, сопоставимые с обычной зажигалкой. На эту сверхкомпактную модель уже сейчас можно оформить предзаказ. Но только на официальном сайте компании производителя.

По внешнему виду кнопочный Inoi 102 напоминает старые устройства от финского бренда Nokia. Единственное отличие – это размеры. Длина аппарата составляет всего 67, а ширина – 28 мм. Весит телефон всего 22 грамма, так что его можно назвать не только суперкомпактным, но еще и суперлегким.

Устройство оснащено черно-белым дисплеем, разрешение которого составляет 68х68 пикселей. Единственная современная опция – это наличие Bluetooth. С его помощью можно подключиться к любому смартфону и использовать Inoi в роли гарнитуры. В остальном крохотный девайс умеет лишь звонить, принимать звонки и отправлять текстовые сообщения.