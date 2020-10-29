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В России почти половине семей денег хватает лишь на еду и одежду. Информацию привёл Росстат после опроса.

Так, в целом 49,9% всех семей не зарабатывают достаточно, чтобы им хватило денег на товары длительного пользования. Ранее этот показатель составлял 49,4%.

Сильно возросло количество молодых семей, которые испытывают подобные финансовые трудности – показатель возрос с 50,3% прошлого года до 64%.

Также плохо в денежном плане ощущают себя пенсионеры, прекратившие работать после выхода на пенсию – о недостатке денег заявили 62,4%. Этот показатель также увеличился, но несколько меньше – в 2019 году он составлял 58,8%.

Чуть более половины многодетных семей – 50,5% отметили, что испытывают трудности с приобретением товаров длительного пользования. Однако у этой категории финансовое положение улучшилось – ранее показатель составлял почти на 10% больше.

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