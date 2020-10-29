Уникальный проект Acoustery – это первый шаг к тому, чтобы выявлять людей, зараженных коронавирусом, безо всяких тестов. Он представляет собой нейросеть, способную различать кашель, характерный для заболевания Covid-19.

Чтобы сделать столь оригинальный и простой тест, необходимо либо приобрести терминал, который напоминает современный мобильник, либо скачать специальное приложение на собственный смартфон. После этого потребуется просто покашлять прямо в микрофон. Все остальные сделает нейросеть. Если кашель окажется походим на тот, который характерен для коронавируса, «тест» будет положительным.

Разработчики сообщают, что точность диагноза в настоящий момент достигла 85 процентов, но в ближайшее время она будет повышена. Помимо этого, они описали основное преимущество своего подхода перед спектрограммой, выявляющей особенности кашля. Оно заключается в том, что пользователю не нужно идти к врачу – тест можно сделать бесконтактно и удаленно. Сейчас приложение и методика проходят проверку в Росздравнадзоре.