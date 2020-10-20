Если ограничительные меры, введенные для безопасности граждан будут соблюдаться, то уже в ноябре ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уверена, что в настоящий момент приближается пиковый прирост количества зараженных за сутки. Сразу же после этого, примерно в первые десять дней следующего месяца, число инфицированных ежедневно должно идти на спад.

Пшеничная говорит, что сейчас количество новых случаев продолжает расти, несмотря на введенные карантинные меры. Но переход на дистанционную работу и учебу должен дать свои плоды чуть позже. Все дело в том, что в настоящий момент большую роль играет инкубационный период, составляющий две недели. То есть, те, кто заболел на протяжении этих 14 дней, как раз и попадают в нынешнюю статистику.