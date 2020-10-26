Лейла Намазова-Баранова, которая возглавляет исполком российского Союза педиатров рассказала о тех последствиях, которые могут ждать детей, переболевших Covid-19. Она заявила, что побочные эффекты очень серьезны, поэтому на них необходимо обратить особое внимание.

По словам представителя Союза, у мальчиков, которые заразились коронавирусом, со временем может развиться сперматогенез. Он, в свою очередь, негативно повлияет на репродуктивные функции последующих поколений.

Кроме того, у 30 процентов переболевших детей ученые выявили снижение когнитивных способностей. Из-за этого следует организовать наблюдение за пациентами-школьниками даже в том случае, если они полностью выздоровели. Это, по мнению экспертов, позволит своевременно устранить появившиеся проблемы.