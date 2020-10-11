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Синоптики рассказали, что на всей территории 47 региона осень окончательно вступила в свои права. В понедельник погода существенно не изменится. Небо почти целый день будет закрыто густыми облаками. В некоторых районах стоит ждать дождей. В ночное время ожидается ветер, постоянно меняющий направление. К утру он определится и будет дуть только с запада со скоростью до 8 м/с

Температура воздуха по всему региону составит 6-11 градусов выше нуля ночью и 9-14 градусов днем. За звание самых теплых районов начала новой недели будут сражаться Гатчинский, Тосненский и Кировский. Холоднее всего – в Выборгском р-не, где воздух не прогреется больше 11 градусов.

Напомним, что ранее Александр Колесов, возглавляющий Гидрометцентр по Петербургу и области, сообщал о том, что до середины ноября не стоит ожидать снегопадов. До этого времени температура будет снижаться очень медленно, постепенно приучая жителей региона к холодной погоде.

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