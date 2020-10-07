Представитель питерского института ядерной физики Сергей Булат, возглавляющий криоастробиологическую лабораторию, рассказал о ранее неизвестной разновидности микробов. Эти микроорганизмы были найдены в ледяных образцах, взятых на антарктическом озере Восток.

По словам ученого, образцы были получены на глубине более 3,5 километров. Бактерии, найденные в толще льда, жили там несколько миллионов лет, полностью отделенные от окружающего мира. Исследователь говорит, что они никак не связаны с известными видами микробов.

Восток – уникальное озеро, скрывающееся под ледяной толщей. Оно расположено на глубине 4 километров от поверхности и имеет собственную экосистему, полностью изолированную от земной. Ученые из Англии и России, которые доказали существование этого озера, уверены, что оно является точно таким же, как океаны, скрытые подо льдами Луны и Юпитера. Микробы 3721v34-24 – это уже четвертый новый вид бактерий, обнаруженных в этом озере.