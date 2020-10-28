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В Омске 27 октября два автомобиля «скорой помощи» привезли пациентов с симптомами коронавируса к зданию Минздрава.

Этот поступок был связан с тем, что врачи не сумели разместить пациентов в больницах – их отказывались принимать из-за загруженности. Так, одна машина ездила по городу с девушкой, у которой было поражено 75% лёгких, около пяти часов. Другая машина не могла разместить пациента с четырёх часов утра.

После устроенной протеста у здания ведомства пациентов поместили в БСМП-2. Также в правительстве региона сообщили, что по факту инцидента было организовано служебное расследование, а работу «скорой помощи» поставили на особый контроль.

Как отмечают медики, подобные ситуации, возникающие из-за того, что пациентов негде разместить, происходят каждый день.

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