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На Проспекте Мира в городе Южно-Сахалинске произошло ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погибла 26-летняя девушка, которая управляла автомобилем Lexus. 24-летняя пассажирка транспортного средства попала в больницу с серьезными травмами.

Представители группы пропаганды регионального ГИБДД сообщают, что виновницей аварии является владелица авто. Она грубо нарушила скоростной режим и гнала машину на скорости 140 километров в час. На светофоре, расположенном на пересечении проспекта Мира с ул. Пограничной девушка не сумела справиться с управлением. Она проехала на красный свет, после чего протаранила дорожное ограждение.

Сообщается, что девушка-водитель сразу погибла от полученных травм. Пассажирку извлекли из авто и сразу же госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Пока о ее состоянии ничего не известно. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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