Космические агентства Соединенных Штатов и Европы планируют совместно заняться проблемой неопознанных летающих объектов. Представители обоих ведомств намерены всерьез заняться случаями обнаружения активности неземных цивилизаций.

Сообщается, что с подобной активностью чаще всего приходится встречаться летчикам. Они неоднократно слышали непонятные переговоры, многие из которых потом «сливаются» в интернет.

Европейские и американские военнослужащие теперь будут заносить в специально разработанные бланки любые случаи, которые можно отнести к UAP – неопознанным воздушным феноменам. Затем специалисты займутся анализом данной информации.

Разговоры об НЛО ведутся уже давно, однако до сих пор не доказано, что те же переговоры в эфире или круги на полях являются свидетельством активности внеземных цивилизаций. Именно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это, ESA и NASA решили поработать вместе.