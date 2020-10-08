В Mortal Kombat 11 добавлены персонажи Рэмбо, Милины и Рейна

В Сети появился трейлер очередного обновления для Mortal Kombat 11.

Как сообщается, трейлер был опубликован на YouTube-канале франшизы. В обновлении были добавлены три новых бойца. Одним из них являет Милина, которую поклонники игры просили уже с самого релиза, ниндзя Рейн, а также Джон Рэмбо, которого исполнил Сильвестр Сталлоне в серии фильмов. Уточняется, что внешность героя соответствует персонажу из фильмов, а голос принадлежит самому Сталлоне.

Приобрести новый набор бойцов можно будет с 17 ноября. Отмечается, что купить его можно будет как отдельно, так и в составе Ultimate-издания.

Кроме того, 17 ноября Mortal Kombat выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, также будет добавлен кроссплей между PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.