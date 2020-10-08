читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появился трейлер очередного обновления для Mortal Kombat 11.

Как сообщается, трейлер был опубликован на YouTube-канале франшизы. В обновлении были добавлены три новых бойца. Одним из них являет Милина, которую поклонники игры просили уже с самого релиза, ниндзя Рейн, а также Джон Рэмбо, которого исполнил Сильвестр Сталлоне в серии фильмов. Уточняется, что внешность героя соответствует персонажу из фильмов, а голос принадлежит самому Сталлоне.

Приобрести новый набор бойцов можно будет с 17 ноября. Отмечается, что купить его можно будет как отдельно, так и в составе Ultimate-издания.

Кроме того, 17 ноября Mortal Kombat выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, также будет добавлен кроссплей между PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

В Mortal Kombat 11 добавлены персонажи Рэмбо, Милины и Рейна

Вам может понравиться

EA официально представила ремастер Need for Speed Hot Pursuit

Представители Electronic Arts сделали официальный анонс обновленной версии Need for Speed: Hot… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Обзоры новой приставки PlayStation 5 опубликованы японскими блогерами

Японские блогеры, которые освещают процесс тестирования разнообразной электроники, были привлечены компанией Sony… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 21 °C |