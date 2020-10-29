Главное оборонное ведомство Армении заявило, что ранним утром 29 октября силами Армии обороны НКР был сбит ударный дрон «Байрактар» производства Турции. Напомним, что эти беспилотные аппараты активно используют ВС Азербайджана для нанесения ударов по позициям противника.

Шушан Степанян, которая возглавляет пресс-службу Минобороны, сообщила, что это очередной сбитый беспилотный аппарат ВС Азербайджана. Противная сторона данное заявление пока оставила без комментариев.

Ранее политологи из России дали свою оценку противостоянию в Нагорном Карабахе. По их мнению, минувший месяц стал очень тяжелым для Армении, которая оказалась в довольно сложной ситуации. В то же время, эксперты заявляют, что и Азербайджан, несмотря на громкие заявления, также не сумел далеко продвинуться.