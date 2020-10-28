Психиатрическая больница Севастополя под номером один превратилась в мощный очаг заражения коронавирусом. Здесь заболели Covid-19 сразу 80 человек. Причем половина заболевших – это работающие в медучреждении врачи и медицинский персонал.

Возглавляющая Роспотребнадзор Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская сообщила, что 56 человек пока переносят заболевание без каких-либо симптомов. По ее словам, на базе больницы пришлось развернуть госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

Основной причиной вспышки заболевания Пеньковская называет тот факт, что у пациентов, которых размещали в больнице для лечения, не требовали сдачи тестов на коронавирус. Именно поэтому болезнь распространилась по всему медучреждению.

Пеньковская заявила, что из этой ситуации будут сделаны выводы, а после выяснения всех обстоятельств виновные понесут наказание.