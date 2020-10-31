В предстоящем продолжении игры Marvel’s Spider-Man будет добавлен костюм Майлза из анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные».

Об этом сообщили представители разработчиков игры. Как сообщается, к разработке наряда в игре были привлечены авторы мультфильма, благодаря чему костюм удалось воссоздать с особой точностью.

Как отмечается, костюм будет доступен пользователям, сделавшим предзаказ на игру. Остальные игроки получат его как открываемый наряд Майлза. Также сообщается, что костюм будет обладать имитацией эффекта низкочастотных кадров – также, как это сделано и в анимации. Данный эффект можно будет отключить.

Игра получила название Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, так как главным героем выступит Майлз Моралес, получивший паучьи силы, но ещё не полностью освоившийся с ними.