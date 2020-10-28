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В Чечне некоторые семьи имеют возможность получить выплату в размере 100 тысяч рублей при выполнении ряда условий.

Так, в семье должен родиться ребёнок в период с 28 октября до ночи 29 октября, при этом его должны назвать именем пророка Мухаммеда или именем членов его семьи, жен или ближайших сподвижников. Благотворительная акция организована региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Отмечается, что акция проводится ежегодно в честь дня рождения пророка. Однако ранее она была менее масштабна – участвовали лишь мальчики.

Кроме того, в рамках празднования состоятся массовые религиозные мероприятия, а также выставка реликвий пророка Мухаммеда. Его день рождения, как указывается, мусульмане отмечают 12-го числа третьего месяца по лунному календарю.

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