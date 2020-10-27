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Представители управления МВД по Брянской области сообщили о том, что в одной из маршруток регионального центра мужчина набросился с ножом на пожилую женщину.

Преступление было совершено в Советском районе. Пассажир маршрутного такси неожиданно нанес колото-резанную рану 71-летней женщине, сидевшей возле него. Поднялась суматоха, благодаря которой злоумышленник смог выбраться на улицу. Он планировал скрыться во дворах многоэтажных зданий, однако ему не удалось этого сделать, так как за ним проследовал парень, ставший свидетелем преступления.

Молодой человек шел на небольшом удалении от преступника, снимая его на телефон, а затем вызвал полицейских. Стражи правопорядка задержали подозреваемого – им оказался 49-летний мужчина, прописанный в Орловской области. В момент задержания он находился в нетрезвом состоянии, поэтому не смог объяснить нападение на пенсионерку.

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  • Анна
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