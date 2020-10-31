В пятницу представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян сообщал в соцсети Facebook об атаках Азербайджана на столицу НКР Степанакерт, а также на город Шуша, который является одним из ключевых рубежей для Баку. Он заявлял, что имеются существенные повреждения инфраструктуры столицы.

Азербайджанское Минобороны опровергает эту информацию. На его Телеграм-канале появилось сообщение о том, что коллеги из Армении распространяют фейки, сообщая об обстрелах Шуши и Степанакерта. Военнослужащие Азербайджана, по словам представителей МО, не стреляют по мирному населению. Они наносят исключительно точные удары, направленные на уничтожение военной техники и живой силы противника.

Министерство также заявляет, что ложь, которая распространяется армянскими представителями оборонного ведомства, ставит своей целью введение мирового сообщества в заблуждение и способствует лишь дестабилизации ситуации в регионе.