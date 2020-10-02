Учёные нашли в Австралии совершенно новый тип наскального рисунка, нигде ранее не встречаемый.

Австралия, как отмечается, является одним из наиболее уникальных мест планеты. Люди жили здесь на протяжении нескольких тысячелетий, и за это время образовалось множество свидетельств доисторической эпохи.

Не так давно было обнаружено 87 новых убежищ с наскальными рисунками. Согласно заявлению учёных, изображения располагаются весьма высоко, а сюжетом рисунков, в основном, являются человеческие фигуры, которые изображены вместе с животными. Как предполагается, взаимоотношения с миром животных являлись основным мотивов творчества древних австралийцев.

При этом рисунки в стиле, названном «фигуры из Маливавы» имеют заметные отличия от прочей наскальной живописи в Австралии. Как считают специалисты, они созданы 6000-9500 лет назад и являются потерянным элементом в истории Австралии.