Учёные выяснили, что при лечении некоторых заболеваний можно использовать даже такое вещество, как никотин.

Речь идёт о лечении болезни Паркинсона и деменции. Также он оказал положительное влияние даже при лечении коронавируса. К такому выводу пришли специалисты из различных стран.

Отмечается, что при болезни Паркинсона никотин способствует вырабатыванию дофамина. Кроме сигарет, как сообщается, он находится в некоторых овощах, и их употребление понижает примерно на 30% риск развития этого заболевания. Это перец, помидоры, и баклажаны.

Предполагается также, что никотин можно применять для лечения дегенерации движения и памяти. Также, как отмечают учёные из США, потребление никотина делает потери массы при болезни Паркинсона меньше.