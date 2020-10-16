Специалисты Мичиганского университета выяснили, что именно происходит с мозгом незадолго до смерти и после неё.

В эксперименте были задействованы крысы, которым сделали остановку сердца. Как выяснилось в ходе наблюдения за происходящими до и после этого процессами, активность мозга начинает становится интенсивнее перед смертью, кроме того, активизируется сознание. Таким образом, восприятие мира становится более острым перед смертью.

Отмечается, что в головном мозге во время клинической смерти импульсация электрической активности выше по сравнению со состоянием бодрствования. Как считают учёные, это происходит из-за гипоксии и гипогликемии, возникающих при остановке сердца. Об околосмертных переживаниях, как сообщается, рассказывают около 20% людей, которые однажды пережили клиническую смерть.