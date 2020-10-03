Как заявляют врачи, самыми надёжными способами продлить жизнь и сохранить здоровье в старости являются регулярная физическая активность и соблюдение правильного питания.

Так, в том числе рекомендуется в рацион добавить полезные зёрна. К примеру, употребление чёрного тмина окажет благотворное влияние на сердце, болезни которого являются одной из основных причин внезапной смерти.

Чёрный тмин, иные название – калонджи или нигелло, применяется в основном как специя в кухнях различных стран мира. Он имеет вкус, похожий на смесь лука и орегано.

Специалисты отмечают, что в чёрном тмине содержится антиоксидант, помогающий противостоять окислительным процессам в клетках организма. Также он обладает противораковыми свойствами, и, кроме того, регулярное употребление тмина снижает уровень холестерина.

Не можем не отметить, что у черного тмина есть некоторые противопоказания, поэтому, прежде всего, рекомендуем с ними ознакомиться. Помимо вероятности индивидуальной непереносимости, зерно может быть опасно для беременных женщин и людей с некоторыми хроническими болезнями.