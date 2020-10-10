Специалисты Норвежского университета естественных и технических наук выявили, как пожилым людям лучше тренироваться для того, чтобы улучшить своё здоровье.

Так, в исследовании приняли участие около семи тысяч добровольцев, разделённые на три группы. Участникам, как уточняется, было от 70 до 77 лет.

Первая группа дважды в неделю занималась высокоинтенсивными тренировками, которые длились 4 минуты по 4 подхода. Вторая группа тренировалась умеренно в течение 50 минут. Их тренировки проходили также два раза в неделю.

Третьей группе, которая стала контроль, исследовали дали рекомендации выполнять упражнения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Наблюдения за добровольцами продлились пять лет. Как выяснилось, самое высокое качество жизни, как физическое, так и психическое, были у людей из первой группы. Кроме того, за пять лет среди них умерли лишь 3% участников. Во второй группе смертность составила 6%, а в третьей – 4,5%.

Отмечается, что разница не очень велика, однако, по мнению учёных, интенсивные тренировки способны на самом деле продлить жизни.