Учёные из Италии пришли к выводу, что древние виды людей, за исключением Homo sapiens, вымерли из-за того, что не сумели адаптироваться к изменениям климата.

Как сообщается, в настоящее время считается, что существовало не менее шести видов древних людей, из которых выжил только Homo sapiens. Для того, что понять причины вымирания остальных видов, специалисты соорудили комплексную модель, в которой были объединены находки археологов и климат того времени.

Выяснилось, что древние люди не пережили резкие климатические изменения. При этом люди использовали огонь, создавали довольно неплохое каменное оружие, а также одежду, формировали сложные социальные сети, и имели культурный и генетический обмен с Homo sapiens. Также из-за климата, становящегося всё холоднее, люди перебрались в более тёплые места, но и этого оказалось недостаточно.

Отмечается, что на уровне видов полученные выводы можно считать верными при любых допущениях.