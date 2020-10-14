Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили, занимающий пост замдиректора по науке в МГУ, заявил, что коронавирус уже не является глобальной угрозой для жителей планеты. Но при этом он все еще создает множество проблем, с которыми науке предстоит справиться как можно скорее.

Мацкеплишвили также предупредил о том, что еще много людей переболеет Covid-19. Некоторые из них будут умирать. Кроме того, болезнь уже начала затрагивать молодое поколение и даже детей, нанося серьезный вред их здоровью. По мнению кардиолога, этот процесс является естественным.

Специалист также отметил, что стремительный рост количества зараженных каждый день людей связан не столько с новой вспышкой болезни, сколько с увеличением числа сделанных тестов. Чем их больше, тем больше инфицированных. Однако показатели смертности, по словам эксперта, практически не меняются, что позволяет примерно увидеть полную картину распространения заболевания.

Помимо всего прочего, Мацкеплишвили рассказал о новом подходе к лечению Covid, который разработан медцентром на базе МГУ. Он предполагает отсутствие антибиотиков и противовоспалительных лекарств, а врачи борются с тромбозами и системными воспалительными процессами.