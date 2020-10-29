Краска, имеющая «сверхбелый» оттенок, которую разработали ученые из Соединенных Штатов, поможет минимизировать расход электрической энергии на охлаждение воздуха в помещениях зданий. Все дело в том, что она способна отражать более 95 процентов лучей солнца.

Основой для новой краски послужил акрил, который смешали с большим количеством карбоната кальция. Эксперимент, проведенный учеными, позволил доказать, что в темное время суток температура поверхности, окрашенной данным составом, снижается на 10 градусов. Днем же она будет прохладнее на 1,7 градуса.

Специалисты заявляют, что спрос на такую краску в условиях изменяющегося климата будет весьма высоким. Она позволит защитить здания любого назначения от яркого солнца, а также снизить затраты на кондиционирование воздуха. В настоящий момент ученые работают над созданием состава с подобными свойствами, имеющими другие цвета.