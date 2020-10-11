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Эксперт, занимающийся вопросами здорового питания, рассказала о тех продуктах, которые заставляют организм накапливать жировую ткань и тем самым способствуют развитию целлюлита.

В испанском издании La Vanguardia Наталия Кальве перечислила всего пять продуктов, которых стоит остерегаться, чтобы не заработать целлюлит. Среди них оказались и различные хлопья из круп, которые многие эксперты советуют есть на завтрак. Эксперт заявила, что для их получения зерно проходит глубокую переработку и теряет свои полезные свойства. Помимо этого, в процесс изготовления хлопьев применяется сахар и мука.

Помимо этого, к вредным, по мнению Кальве, продуктам относятся газированная вода, которая в отличии от обычной очень плохо поддерживает гидратацию организма, колбаса и белый хлеб. Также не стоит употреблять напитки на основе кофеина, так как он закупоривает ткани и не пропускает сквозь них жидкости. Кроме того, из-за этого вещества ткани не получают достаточно кислорода.

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