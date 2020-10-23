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Исследователи национального центра медицины Японии рассказали о весьма неожиданных последствиях Covid-19. По их словам, человек, уже перенесший заболевание, может столкнуться с этими проблемами через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.

Ученые провели анализ данных о пациентах, выписавшихся из медучреждений после диагноза Covid-19. Это позволило выяснить, что наиболее распространенным последствием заболевания является выпадение волос, с которым столкнулось 25 процентов выздоровевших людей.

Помимо этого, у 11 процентов появлялась одышка, которая напоминала нехватку воздуха, как при астме. По 10 процентов пациентов столкнулись с такими неприятными последствиями коронавируса, как полное исчезновение или нарушение обоняния и хроническая слабость.

Ученые считают, что причиной всех этих симптомов является нервный стресс после серьезного заболевания. Они напоминают, что подобные проблемы наблюдались у людей, переболевших лихорадкой Эбола несколько лет назад.

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