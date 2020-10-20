читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последние годы лишний жир в человеческом организме предавался анафеме. Однако оказалось, что он способен обеспечить надежную защиту своего «владельца» от самых различных инфекционных заболеваний. Но и в этом случае все же нужна мера.

Эксперты из университетов Барселоны и Квинсленда провели ряд исследований и установили, что в жировых клетках в виде липидных капель сохраняется энергия. Располагаются они в непосредственной близости от митохондрий, которые отвечают за преобразование поступающего в организм кислорода в химическую энергию. Благодаря этому при исчерпании питательных веществ жировые клетки способны поддерживать человека в течение довольно длительного времени.

Если в клетки организма проникают болезнетворные бактерии, то липидные капли перемещаются к пораженному участку и «подставляются» патогенным микроорганизмам. Бактерии начинают поедать липиды, из-за чего быстро погибают. Все дело в том, что в виде жировых клеток защитная система подставляет патогенам своеобразную «отравленную пилюлю».

Вам может понравиться

При приготовлении детской смеси выделяется более миллиона частиц микропластика

Ирландские ученые, представляющие Тринити-колледж, расположенный в Дублине, выявили огромное количество частиц пластика… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врач рассказал о заболеваниях, при которых возможна потеря обоняния

Врач и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.10.2020
  • читать 1 минуту

Финские ученые нашли способ повысить детский иммунитет

Команда ученых Хельсинского университета провела ряд исследований и пришла к выводу, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 октября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 октября – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 октября – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 20 октября – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 20 октября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 20 октября – небольшой дождь, до 13 °C |