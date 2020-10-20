В последние годы лишний жир в человеческом организме предавался анафеме. Однако оказалось, что он способен обеспечить надежную защиту своего «владельца» от самых различных инфекционных заболеваний. Но и в этом случае все же нужна мера.

Эксперты из университетов Барселоны и Квинсленда провели ряд исследований и установили, что в жировых клетках в виде липидных капель сохраняется энергия. Располагаются они в непосредственной близости от митохондрий, которые отвечают за преобразование поступающего в организм кислорода в химическую энергию. Благодаря этому при исчерпании питательных веществ жировые клетки способны поддерживать человека в течение довольно длительного времени.

Если в клетки организма проникают болезнетворные бактерии, то липидные капли перемещаются к пораженному участку и «подставляются» патогенным микроорганизмам. Бактерии начинают поедать липиды, из-за чего быстро погибают. Все дело в том, что в виде жировых клеток защитная система подставляет патогенам своеобразную «отравленную пилюлю».