Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В начальных классах одной из школ города Чехова ученикам провели пробы на туберкулез. Практически сразу некоторые школьники почувствовали себя нехорошо. Пробы спровоцировали рвоту и головокружение, а также сильную вялость и бледность.

Предполагается, что ученикам делали так называемый диаскинтест, который предназначен для обнаружения предрасположенности организма к заболеванию туберкулезом. Негативные реакции после его проведения были отмечены у 13 человек.

Родители учеников, которым стало плохо, не уверены, что дело в тесте. Некоторые из них подозревают обычное пищевое отравление. Однако все они сходятся в одном – качество диаскинтеста необходимо в обязательном порядке проверить.

Необходимость в его проверке подтверждается и тем, что в другом учебном заведении города – Гимназии №7, – повторилась та же ситуация. Здесь пострадали два ученика младших классов сразу после проведения проб.

ВРИО начальника Управления образования города заявляет Ирина Заболотнева дала свой комментарий. Она заявила, что препарат проверен и никаких несоответствий в его качестве не обнаружено. Все ученики, которым стало плохо, вышли на занятия. Всего из 179 младшеклассников дома остались только четверо, которых осмотрит врач-педиатр.

Вам может понравиться

Медики рассказали о лучшем типе «утреннего чая» для быстрого снижения сахара в крови

Специалисты рассказали, что правильно выбранный утренний напиток способен оказать положительное влияние на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.10.2020
  • читать 1 минуту

Роспотребнадзор предупредил об опасности приема антибиотиков при гриппе

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что принимать антибиотики во время гриппа… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

При приготовлении детской смеси выделяется более миллиона частиц микропластика

Ирландские ученые, представляющие Тринити-колледж, расположенный в Дублине, выявили огромное количество частиц пластика… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – переменная облачность, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C |