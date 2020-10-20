В начальных классах одной из школ города Чехова ученикам провели пробы на туберкулез. Практически сразу некоторые школьники почувствовали себя нехорошо. Пробы спровоцировали рвоту и головокружение, а также сильную вялость и бледность.

Предполагается, что ученикам делали так называемый диаскинтест, который предназначен для обнаружения предрасположенности организма к заболеванию туберкулезом. Негативные реакции после его проведения были отмечены у 13 человек.

Родители учеников, которым стало плохо, не уверены, что дело в тесте. Некоторые из них подозревают обычное пищевое отравление. Однако все они сходятся в одном – качество диаскинтеста необходимо в обязательном порядке проверить.

Необходимость в его проверке подтверждается и тем, что в другом учебном заведении города – Гимназии №7, – повторилась та же ситуация. Здесь пострадали два ученика младших классов сразу после проведения проб.

ВРИО начальника Управления образования города заявляет Ирина Заболотнева дала свой комментарий. Она заявила, что препарат проверен и никаких несоответствий в его качестве не обнаружено. Все ученики, которым стало плохо, вышли на занятия. Всего из 179 младшеклассников дома остались только четверо, которых осмотрит врач-педиатр.