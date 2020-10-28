Группе австралийских и американских океанологов удалось найти возле побережья Кейп-Йорка, расположенного в Австралии, огромный «небоскреб», состоящий из кораллов.

Схожая находка была совершена в начале прошлого века. Данный природный объект обладает формой клина. Возле основания его ширина равна 1500 метрам, а рядом с верхушкой – 40 метрам. Эта естественная конструкция превышает многие строения, созданные людьми. К примеру, она на полкилометра выше Empire State Building (Нью-Йорк) и на 324 метра больше Эйфелевой башни (Париж).

Согласно словам исследователей, чтобы вырасти до подобных размеров, кораллам требуется не менее нескольких тысяч лет. Помимо всего прочего, им нужно все время приспосабливаться к смене уровня океана. Данный «небоскреб» является частью одного из 7 самых крупных коралловых рифов на планете.