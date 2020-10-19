Ученые рассказали о том, что человек продолжает эволюционировать. У него все чаще выявляют артерию в предплечье, которая ранее исчезала через некоторое время после появления младенца на свет. Этот кровеносный орган играл свою роль в процессе развития плода, а затем разделялся на две новых артерии.

В некоторых случаях артерия все же оставалась у человека на всю жизнь, однако таких случаев было не больше 10 процентов. Сегодня ситуация изменилась.

Ученым удалось выяснить, что вот уже полтора столетия количество людей, у которых дополнительная артерия не исчезает после рождения, постепенно увеличивается. В 2020-м году ее можно обнаружить у каждого третьего жителя планеты.

Исследователи рассказали о функциях кровеносного органа. Дополнительная артерия, по их словам, может обеспечивать безостановочное кровоснабжение даже тогда, когда повреждены все основные сосуды. Однако есть и недостаток – он заключается в том, что из-за еще одной артерии существенно возрастает риск развития тоннельного синдрома.