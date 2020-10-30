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Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел красные линии, которые РФ не должна переступать в Нагорном Карабахе. Сделал он это в ходе заседания Партии справедливости и развития, которая в настоящий момент является партией власти в Турции.

Выступая перед однопартийцами, Эрдоган заявил, что во время телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил ему, что Армения использует курдских боевиков в вооруженном конфликте с Азербайджаном. Впрочем, данная информация основана на показаниях допрашиваемого азербайджанскими войсками армянского военнослужащего и не подтверждена официальными доказательствами.

Главной темой выступления стала атака российских ВКС на лагерь боевиков в Сирии. Эрдоган заявил, что подобные действия РФ портят отношения между двумя государствам. Военные обозреватели считают, что турецкий президент выступил слишком уж самоуверенно. Он ведет себя так, будто весь мусульманский мир уже перешел на его сторону. Однако это не так. Некоторые эксперты предполагают, что Эрдогану придется взять свои слова обратно уже через пару дней.

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