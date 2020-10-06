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Американский президент Дональд Трамп, который выписался из госпиталя, в котором лечился от Covid-19, заявил, что вводить новый общенациональный карантин ни в коем случае нельзя. По его словам, от гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Однако люди научились с ним уживаться. Теперь нужно учиться жить с Covid.

Трамп также призвал американский народ не боятся заражения коронавирусом. Он сказал, что уже чувствует хорошо и сослался на собственный опыт. Так, по словам президента США, в медучреждениях страны имеется самое современное медицинское оборудование и лучшие в мире препараты, позволяющие победить Covid.

Дональд Трамп заявил, что нельзя позволять коронавирусу доминировать над людьми, а также бояться его. Нужно верит в победу и она обязательно придет.

Несмотря на столь громкие заявления Трамп, все же дал распоряжение оборудовать в Белом доме временные кабинеты, из которых можно гораздо быстрее попасть к докторам и упомянутому современному оборудования.

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