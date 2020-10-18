Эксперты новосибирского ФИЦ информационных и вычислительных технологий рассказали о том, когда вторая волна коронавируса достигнет своего пика. По их словам, максимальное количество заболевших Covid-19 можно ожидать к февралю следующего года. Затем SARS-CoV-2 начнет постепенно сдавать свои позиции.

Рассчитать точную дату ученым помогла математическая модель. В ней они учитывали не только официальную статистику, которую видит широкая публика, но и ряд других факторов. Первый замдиректора центра Андрей Юрченко назвал среди них количество инфицированных, которые не попадают в статистику, но все же переносят заболевание, а также показатель смертности. Последний вычисляется на основе данных о зараженных и умерших жителях страны.

Юрченко пояснил, что пика в феврале стоит ждать в том случае, если власти не будут вводить карантин и дополнительные ограничительные меры. Помимо этого, он заявил, что в расчеты может вмешаться фактор гриппа, который существенно осложняет точное прогнозирование по эпидемиологической обстановке в России.