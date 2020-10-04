На интернет-портале цифровой площадки Steam появилась информация о том, что свыше 25 процентов игроков имеют компьютеры с процессорами AMD.

Специалисты провели аналитическое исследование в рамках данной игровой платформы и выяснили, что еще в мае текущего года доля AMD не превышала 23 процента. Однако с каждым месяцем все большее число пользователей переходили на ее продукцию, уходя от Intel. В результате в сентябре ее использовали уже 25,75 процента.

Впрочем, подавляющее число геймеров все еще использует процессоры компании Intel, которая весной текущего года выпустила новое поколение ЦП. Совсем скоро AMD тоже представит следующую генерацию своих процессоров, созданную на архитектуре Zen 3. Данная презентация должна состоятся 8 октября.