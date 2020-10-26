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Через 3-4 года стоимость изготовления обычных авто и электрокаров практически сравняется. Об этом рассказали представители компании UBS из Швейцарии. Они также поведали, почему производство электроавтомобиля сейчас обходится очень дорого.

Все дело в том, что в электрокарах используются тяговые аккумуляторные батареи, стоимость которых составляет около 40 процентов от общей цены на машину. Однако практически во всех странах мира сейчас активно ведутся исследования и разрабатываются новейшие технологии, что позволит либо заменить дорогостоящие АКБ более дешевыми источниками питания, либо просто снизить их себестоимость.

Исследовали подсчитали, что в 2024 году разница в цене между бензиновыми и электрическими авто составит около двух тысяч долларов. В рублевом эквиваленте эта сумма составит 145 тысяч.

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