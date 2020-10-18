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Пользователи сообщества «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в соцсети Фейсбук публикуют посты о ранее неизвестных осложнений после выздоровления от Covid-19. Они жалуются на появление таких симптомов, как выпадение волос или внезапное увеличение содержания сахара в крови безо всяких на то причин.

Также странными осложнениями пользователи называют внезапные панические атаки, которые возникают ни с того, ни с сего, болевые ощущения в желудке, головокружения. У некоторых переболевших коронавирусом со временем начинают неметь конечности, появляются сильные боли и непреодолимая тяжесть в голове.

Никита Тихомиров, который состоит в сообществе, рассказал, что у него появились симптомы, очень похожие на признаки сахарного диабета. Это головокружение перед и после еды, а также частые позывы к мочеиспусканию и сухость во рту.

Медики подобные симптомы пока не комментируют. Напомним, что ранее ученые из Англии сообщали о том, что после Covid-19 человек может плохо слышать.

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