На современном авторынке практически каждый месяц появляются все новые и новые производители машин. Не выдерживая конкуренции с ними, некоторые старые и проверенные временем марки исчезают, становясь историей. Аналитики опубликовали в сети список таких брендов, выбрав только самые лучшие из них.

Старейшая автомобильная марка Rover, которая была основана еще в 1885 году, в 2005 была поглощена производителем авто из США компанией Ford. Хоть под ней уже и не выпускаются автомобили, однако нельзя сказать, что она полностью исчезла.

Еще один старый бренд – Oldsmobile, появившийся на свет в 1897 году, сумел продержаться на мировом рынке до 2004 года. Потом он тихо исчез и вспоминают о нем только самые верные поклонники и знатоки истории автомобилей.

В 2006-м прекратил свою деятельность и производитель Pontiac, основанный в 1929 году. Автомобили от этой марки в свое время входили в элиту, однако нельзя постоянно находиться на волне успеха.

Легендарный автобренд Saab из Швеции выпустил много крутых автомобилей. Но в 2012 году он тоже прекратил свое существование.