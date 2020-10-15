Новый видеоролик от компании Sony предоставил возможность всем желающим познакомиться с оформлением консоли PlayStation 5. Пользователи сети смогли увидеть, каким будет интерфейс приставки, и какими функциями можно воспользоваться. Авторы ролика предупредили, что он снимался еще в процессе разработки интерфейса, поэтому не нужно удивляться, если на самом деле все будет немного по-другому.

На видео подробно показана работа с новым интерфейсом, начиная с включения консоли. Теперь известно, что вместо «Быстрого меню», используемого в предыдущей модели, появится «Центр управления». Он будет наделен практически теми же функциями и позволит настроить под свои предпочтения контроллер, увидеть, кто из игроков есть в сети, а также посмотреть меню загрузок.

Несколько опций предназначены специально для тех, кто подписался на PS Plus. К примеру, для них появятся подсказки, интерактивные уведомления и просмотр экрана, расширенного другими игроками.