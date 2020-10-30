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На днях самолеты ВВС Соединенных Штатов U-2S и P3-C слишком близко подобрались к российским рубежам над акваторией Балтийского моря. Об этом рассказали журналисты китайского издания Sohu, которых восхитила реакция России на действия нарушителей.

Чтобы перехватить американские самолеты, в небо поднялись истребители Су-27. Завидев их маневры, воздушные машины США моментально обратились в бегство. Они изменили курс и отправились в обратном направлении.

Авторы статьи написали, что РФ в очередной раз доказала, что не намерена терпеть каких-либо провокаций у своих границ. Американским ВС пора бы уже понять, что Россия – нация боевая. И всегда готовая дать жесткий ответ на любые провокационные действия. Как в воздухе, так и на воде или на суше.

Китайское издание часто поднимает тему российской и советской авиации. Так, ранее оно опубликовало статью о самолете Ту-119, в конструкции которого использовался атомный реактор, обеспечивающий длительное пребывание в воздухе без дозаправки.

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